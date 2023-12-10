Марк Кьюбан продажей «Далласа» помог Леброну в борьбе за команду в Вегасе. Семья Адельсон претендовала бы на организацию в случае расширения

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что после заключения новых сделок по правам на показ матчей в 2025 году, НБА намерена сосредоточиться на расширении и вероятном присоединении к ней двух команд – из Лас-Вегаса и Сиэтла.