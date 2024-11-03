Нижегородские ученые рассказали о новых методах лечения ожогов

Передовая медицина: как в Нижегородской области лечат ожоги Ожоговый центр ПИМУ является одним из крупнейших центров лечения термических ран в России Передовая медицина:как в Нижегородской области лечат ожоги Ожоговый центр ПИМУ является одним из крупнейших центров лечения термических ран в России В Нижнем Новгороде действует один из крупнейших ожоговых центров России.
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