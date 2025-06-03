«Новый Яннис», «новый Порзингис», «новый Леброн» и старые ошибки. Драфт НБА-2016

От автора Ровно десять лет назад, в благословенном 2015-м, я взялся за коротенький и не слишком амбициозный проект – рассказать про несколько значимых драфтов НБА: кто где играл, кто чего добился, кто в чем провалился и когда закончил.
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