Кто должен отвечать за протечку в системе отопления? Ольга ВайленкоПроблемы с протечками в системе отопления, особенно в зимний период, могут привести к значительным убыткам для жильцов многоквартирных домов.
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