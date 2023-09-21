"СЕЙЧАС НИКАК НЕЛЬЗЯ УХОДИТЬ": НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ЭКИПАЖА МИ-8, УГНАННОГО ПРЕДАТЕЛЕМ КУЗЬМИНОВЫМ

нл николай лебедев В данном случае семья-мать предателя, сбежала еще раньше, чем он. Отправить на свидание с предками неплохо бы всю эту "семейку".

Элла Почему наши органы не насторожил факт переселение его матери на украину и его постоянный страх на вылеты в зону боевых действий? Судить предателя заочно, эту жирную свинью! А ребят жалко - они герои и погибли мученической смертью. Царство им Небесное! 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲