Как стало известно, командир-изменник ранил своих подчинённых и фактически "подарил" их ГУР, где офицеров пытались тоже склонить к предательству.
"СЕЙЧАС НИКАК НЕЛЬЗЯ УХОДИТЬ": НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ЭКИПАЖА МИ-8, УГНАННОГО ПРЕДАТЕЛЕМ КУЗЬМИНОВЫМ
Комментарии
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нл
николай лебедев
В данном случае семья-мать предателя, сбежала еще раньше, чем он. Отправить на свидание с предками неплохо бы всю эту "семейку".
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13 час.
Элла
Почему наши органы не насторожил факт переселение его матери на украину и его постоянный страх на вылеты в зону боевых действий? Судить предателя заочно, эту жирную свинью! А ребят жалко - они герои и погибли мученической смертью. Царство им Небесное! 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲
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12 час.
Виктор Луговой
Следим, внимательно следим за новостной лентой. Всё-таки хiхлы - це хiхлы, в их натуре вполне себе а) - вместо полной суммы дать иуде мелочишку на пиво, попустить ему чутка взгульнуть по кабацарам с билиндрясами, далее повестку в зубы унд фортвертс ин дер люфт, летать на вертаке за ВСУ; б) - иудину сумму за вычетом той мелочи на пиво разметать по своим карманам.
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4 час.
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