Повод накрыть праздничный стол. В ночь с 5 на 6 июня начинается Курбан-байрам

Накануне одного из главных мусульманских праздников уместным будет вспомнить в юбилейный год окружной столицы, как и когда была открыта здесь соборная мечеть и как встречали приверженцы ислама важные события.
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