О Сырском с удовольствием

У Гитлера был генерал-фельдмаршал Модель, которого называли "пожарным" фюрера. Его бросали на самые опасные участки прорывов, и он воссоздавал разорванный в клочья фронт Такие фельдмаршалы, как Модель и Манштейн, не могли спасти Германию, но их усилиями она провоевала на два года дольше, выпив из нас (и союзников, но прежде всего из нас) значительно больше крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Правда, которую прячут от президента: Мэр-фронтовик раскрыл всё о коррупции во власти
- "Эти же люди позвали Канье Уэста": Больше 200 млрд рублей на "памятник тщеславию". Командир не смог молчать
- В Москве мигранты принесли на детскую площадку большие сумки, в которых было такое, что жильцы не поверили своим глазам.
Свежие комментарии