В Кургане завершили расследование дела о двойном убийстве, совершенном в 93 году

Следственными органами регионального следственного управления СК России по результатам тщательного расследования был собран исчерпывающий объем доказательств, подтверждающих вину двоих членов организованной преступной группы, действовавшей на территории Кургана в начале 90-х годов.
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