Отменить выдачу разрешений на строительство новых ЖК хотят в Актау

Акимат направил соответствующее письмо в правительство. Ответа пока не получили. Акимат попросил Премьер-министра отменить выдачу архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) до восстановления мощностей по теплу и воде в Актау.
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