Дома русских крымчан заселят семьи украинских «хероев» – Гордон

Политнавигатор В «украинском» Крыму всех переехавших русских и местных, поддержавших воссоединение полуострова с Россией, ждёт тюрьма или смерть.
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