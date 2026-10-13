В Муравленко идет работа по смене имиджа домов по новому дизайн-коду

К смене имиджа объектов и домов по новому дизайн-коду в Муравленко подключились предприниматели, оформляющие свои магазины по новым правилам, сообщила глава города Елена Молдован.
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