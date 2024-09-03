Психолог рассказала, почему людям нравится смотреть фильмы ужасов

Фильмы ужасов уже давно стали неотъемлемой частью современной массовой культуры. Несмотря на то что они вызывают страх, тревогу и дискомфорт, миллионы людей по всему миру продолжают смотреть их снова и снова.
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