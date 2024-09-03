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Психолог рассказала, почему людям нравится смотреть фильмы ужасов

Психолог рассказала, почему людям нравится смотреть фильмы ужасов

Фильмы ужасов уже давно стали неотъемлемой частью современной массовой культуры. Несмотря на то что они вызывают страх, тревогу и дискомфорт, миллионы людей по всему миру продолжают смотреть их снова и снова.

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