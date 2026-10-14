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«Мама в больнице»: что известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной и почему прошлогодний случай был другим

«Мама в больнице»: что известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной и почему прошлогодний случай был другим

14 октября 2026 года появились сообщения о госпитализации 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса оказалась в реанимации.

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