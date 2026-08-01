В Алтайском крае охотникам будут платить по 1000 рублей за каждую пойманную лисицу

Правительство утвердило порядок компенсаций на 2026 год Правительство Алтайского края утвердило порядок выплат за отстрел лисиц: за каждую особь старше шести месяцев охотники смогут получить 1 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии