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В Алтайском крае охотникам будут платить по 1000 рублей за каждую пойманную лисицу

В Алтайском крае охотникам будут платить по 1000 рублей за каждую пойманную лисицу

Правительство утвердило порядок компенсаций на 2026 год Правительство Алтайского края утвердило порядок выплат за отстрел лисиц: за каждую особь старше шести месяцев охотники смогут получить 1 000 рублей.

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