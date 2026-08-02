Марокко испытывает на прочность не только Испанию, но и весь Евросоюз

Главное европейское событие уходящей недели – нашествие жителей Марокко на испанскую территорию. Десятки тысяч мигрантов не только прорвали границу и устроили в испанской Сеуте гуманитарный кризис, но и поставили под вопрос действие Шенгенского соглашения.