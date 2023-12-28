Попытка номер пять: SpaceX снова попробует запустить секретный космоплан X-37B

Ракета SpaceX Falcon Heavy с X-37B на стартовой площадке / © SpaceX Пуск изначально был назначен на 7 декабря, потом его перенесли на 10-е число, но в силу неблагоприятных погодных условий старт решили отложить еще на день – 11 декабря.
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