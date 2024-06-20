Новый военный альянс двух ядерных держав: визит Путина в КНДР стал сенсацией, которой не ждали

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москва и Пхеньян заключили договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого обязались помогать в случае «агрессии против одного из участников этого договора», как выразился президент России Владимир Путин.