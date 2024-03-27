Globaltek Consulting меняет руководство: Евгений Зотчик занимает пост гендиректора Мила ЯкобссонСоветом директоров Globaltek Consulting принято решение пригласить на должность генерального директора вышедшего в отставку подполковника юстиции Зотчика Евгения Ивановича.
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