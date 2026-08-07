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Пенсионная система Китая сталкивается с проблемой неактивных счетов

Пенсионная система Китая сталкивается с проблемой неактивных счетов

Сколько сбережений необходимо жителю Поднебесной для комфортной жизни после выхода на заслуженный отдых? Отчет, опубликованный компанией Sun Life Financial, основанный на количественном опросе 3201 респондента и более чем 20 интервью с экспертами, показал, что 65 процентов участников считают достаточной сумму в 1 млн юаней (≈ 11,7 млн рублей).

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