"Мы все уедем!": Мигранты пугают Россию массовым выездом. Как будет на самом деле

Александр Терехов Канай!! И пусть канает!!! (цитата из фильма Джентльмены удачи). Русский Мир выживал и при нашествии Мамая и выживет без всяких мигров!

АТ Александр Терехов Похоже, да, миграми наводняют Россию чтобы не платить своим выше предела выживаемости чтобы сохранить рычаги управления.