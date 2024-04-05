"Мы все уедем!": Мигранты пугают Россию массовым выездом. Как будет на самом деле

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Александр Терехов
Канай!! И пусть канает!!! (цитата из фильма Джентльмены удачи). Русский Мир выживал и при нашествии Мамая и выживет без всяких мигров!
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13 час.
АТ
Александр Терехов
Похоже, да, миграми наводняют Россию чтобы не платить своим выше предела выживаемости чтобы сохранить рычаги управления.
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13 час.
Галина Друзина
ООО, да неужели уедут?! Скатертью дорога и пусть забирают свои семьи, справимся и без них.
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11 час.

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