Представители диаспор и приезжих на территорию нашей страны недовольны растущими проверками силовых структур в свой адрес.
"Мы все уедем!": Мигранты пугают Россию массовым выездом. Как будет на самом деле
Комментарии
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Александр Терехов
Канай!! И пусть канает!!! (цитата из фильма Джентльмены удачи). Русский Мир выживал и при нашествии Мамая и выживет без всяких мигров!
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13 час.
АТ
Александр Терехов
Похоже, да, миграми наводняют Россию чтобы не платить своим выше предела выживаемости чтобы сохранить рычаги управления.
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13 час.
Галина Друзина
ООО, да неужели уедут?! Скатертью дорога и пусть забирают свои семьи, справимся и без них.
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11 час.
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