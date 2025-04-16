Шамбала. Мир тесен

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Изумрудная Скрижаль Гермеса и знания антимира

Изумрудная Скрижаль Гермеса и знания антимира

Человечество всегда пыталось проникнуть в тайны мироздания. В веках остались многочисленные легенды о древних, сокровенных знаниях богов и представителей древних цивилизаций, которые они, якобы, оставили людям.

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