Изумрудная Скрижаль Гермеса и знания антимира

Человечество всегда пыталось проникнуть в тайны мироздания. В веках остались многочисленные легенды о древних, сокровенных знаниях богов и представителей древних цивилизаций, которые они, якобы, оставили людям.
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