Посол в Канаде назвал неудивительным то, что Оттава поддерживает удары по РФ

Global Look Press/unknown/Danita Delimont Российский посол в Канаде Олег Степанов рассказал, что слова премьер-министра этой страны Джастина Трюдо в поддержку предложения о снятии запрета на нанесение ударов вглубь территории РФ западным вооружением не являются для него неожиданностью.