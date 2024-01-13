Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Точные потери компании станут известны после тушения возгорания Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить 10 млрд рублей, полагают специалисты Всероссийского союза страховщиков.
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