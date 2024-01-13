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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Точные потери компании станут известны после тушения возгорания Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить 10 млрд рублей, полагают специалисты Всероссийского союза страховщиков.

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