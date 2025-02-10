ЯНАО попал в тройку лидеров в рейтинге доступности бензина

Москва, ЯНАО и Чукотка оказались в лидерах по доступности автомобильного топлива. Жители этих регионов могут купить на свою зарплату более двух тысяч литров, в то время как в среднем по России этот показатель 1335 литров, говорится в новом исследовании РИА «Новости».
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