ЯНАО попал в тройку лидеров в рейтинге доступности бензина

Москва, ЯНАО и Чукотка оказались в лидерах по доступности автомобильного топлива. Жители этих регионов могут купить на свою зарплату более двух тысяч литров, в то время как в среднем по России этот показатель 1335 литров, говорится в новом исследовании РИА «Новости».