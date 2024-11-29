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Штаты ускорили производство плутониевых сердечников для обновления ядерного арсенала

Штаты ускорили производство плутониевых сердечников для обновления ядерного арсенала

Национальное управление по ядерной безопасности США увеличивает производство плутониевых сердечников для ядерного оружия.

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