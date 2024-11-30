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Мода и Шоу-бизнес

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«Да у тебя ушей нет!»: Сергей Лазарев накричал на Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Да у тебя ушей нет!»: Сергей Лазарев накричал на Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев снова закатил скандал на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Певец вступил в перепалку с Филиппом Киркоровым, не оценившим выступление одной из участниц проекта, заявив, что у него «нет ушей».

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