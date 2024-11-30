«Да у тебя ушей нет!»: Сергей Лазарев накричал на Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев снова закатил скандал на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Певец вступил в перепалку с Филиппом Киркоровым, не оценившим выступление одной из участниц проекта, заявив, что у него «нет ушей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии