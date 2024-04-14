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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов: «Никто из нынешних футболистов не заслуживает памятника – за что, за чемпионат России? Российский футбол спорту не помеха. Акинфееву? Не согласен»

«Да ладно, никто из нынешних российских футболистов не заслуживает памятника. Надо быть минимум чемпионом Европы.

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