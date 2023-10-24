«Обычно русские побеждают»: Арестович сомневается, что ВСУ удержат Авдеевку

Киевское руководство допускает ошибку, что неосторожно относится к наступлению ВС РФ под Авдеевкой. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».