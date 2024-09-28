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11 мест, которые сведут с ума любителей кошек

11 мест, которые сведут с ума любителей кошек

﻿﻿В этой статье мы посетим 11 мест, которые должен посетить каждый любитель кошек. От ярких кошачьих кафе в Японии до уникальных музеев кошек в Европе — эти места предлагают нашим четвероногим друзьям уникальные впечатления.

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