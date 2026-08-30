Axios: ЦРУ предлагает саммит Путина, Трампа и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Россию предложил провести саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского для разрешения украинского кризиса.
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