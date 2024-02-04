Аналитик заявил, что ВСУ получили данные для поражения Ил-76 через Link-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области получили данные для ЗРК Patriot через западную систему Link-16, заявил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
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