Врачи спасли жителя Москвы от опасной бактерии

Москвич попал в реанимацию ИКБ № 2. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, медики обратили внимание на высокую температуру и сильное воспаление кожи на ногах, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале.
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