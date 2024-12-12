Врачи спасли жителя Москвы от опасной бактерии

Москвич попал в реанимацию ИКБ № 2. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, медики обратили внимание на высокую температуру и сильное воспаление кожи на ногах, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале.