Владимир Путин ответил на вопрос о своей удачливости

Президент пошутил, что теперь дает интервью в Кремле Президент Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком, в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия.
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