Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК выясняет причины выезда самолета с тренерами на борту за ВПП в Саранске

СК выясняет причины выезда самолета с тренерами на борту за ВПП в Саранске

Центральное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства и причины инцидента с пассажирским самолетом с тренерами по фигурному катанию и журналистами на борту, который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и затормозил в сугробе в Саранске.

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