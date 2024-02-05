СК выясняет причины выезда самолета с тренерами на борту за ВПП в Саранске

Центральное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства и причины инцидента с пассажирским самолетом с тренерами по фигурному катанию и журналистами на борту, который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и затормозил в сугробе в Саранске.