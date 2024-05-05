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Артета о взрослении «Арсенала» после прошлого сезона: «Некоторым на это нужно 5-10 лет. Надеюсь, сможем завоевать трофей»

Вчера «Арсенал» крупно выиграл у «Борнмута» (3:0), затем «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1).

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