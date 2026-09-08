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Член АдГ Тилльшнайдер выставил кружку «Армии России» на торги

Член АдГ Тилльшнайдер выставил кружку «Армии России» на торги

На международном аукционе eBay на продажу выставили кружку бренда «Армия России». Лот разместил зампред отделения партии «Альтернатива для Германии» Ханс-Томас Тилльшнайдер, об этом он сообщил в социальной сети.

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