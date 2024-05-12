Шок-цифры: на рынке легковушек остались только «китайцы» и российские авто

Итоги продаж новых легковых автомобилей за апрель 2024 года принесли шокирующий, хотя и ожидаемый факт: список пятидесяти самых популярных в России автомобилей полностью состоит из машин китайских и российских марок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии