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«Лечение Барко может растянуться на 4-5 недель, если есть осложнения». Врач «Динамо» Петербург о бронхите у хавбека «Спартака»

Врач-физиотерапевт «Динамо» Санкт-Петербург Андрей Андрианов высказался о сроках восстановления полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко от бронхита.

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