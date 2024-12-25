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В РФС высказались о двойных стандартах УЕФА: «На каком основании нет санкции в отношении Израиля?»

В РФС высказались о двойных стандартах УЕФА: «На каком основании нет санкции в отношении Израиля?»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил мнение о двойных стандартах УЕФА по отношению к России и Израилю.

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