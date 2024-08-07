Московская биржа отметит "зеленые" облигации буквой "S"

Московская биржа до конца года введет маркировку "зеленых" облигаций буквой "S". Это позволит клиентам брокеров быстрее и удобнее находить такие облигации в терминалах и приложениях, сообщила старший управляющий директор биржи Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO.