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Футболист «Факела» раскритиковал VAR: «Ощущение, что после его внедрения стало только хуже»

Футболист «Факела» раскритиковал VAR: «Ощущение, что после его внедрения стало только хуже»

Полузащитник «Факела» Равиль Нетфуллин оценил решение Экспертно-судейской комиссии при Российском футбольном союзе (ЭСК РФС) о назначенном пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

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