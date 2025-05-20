Главу Нюксенского района уволили после скандала с дочерью и СВО: в регионе ищут замену среди участников спецоперации

<p style="text-align:justify">Юлия Шевцова, глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области, отправлена в отставку после того, как в сеть попало видео с участием её дочери, вызвавшее широкий общественный резонанс.
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