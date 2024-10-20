Военкор Руденко: командование ВСУ бросило свои подразделения в районе Покровска

Украинские войска в зоне СВО на всех направлениях терпят поражение. Как рассказал военный корреспондент Андрей Руденко, украинские подразделения перестали снабжать боекомплектом и прекратили эвакуировать раненых, пишет News.
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