Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

915 подписчиков

Транспортные полицейские Свердловской области вместе с общественниками провели патриотическую акцию «Тепло солдату из детских рук»

Транспортные полицейские Свердловской области вместе с общественниками провели патриотическую акцию «Тепло солдату из детских рук»

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил при поддержке представителя Общественного совета Алевтины Огурцовой организовали и провели акцию «Тепло солдату из детских рук».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх