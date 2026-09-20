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Татар-информ

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Марат Нуриев об участии выборах: Надо обязательно сходить и проголосовать

Марат Нуриев об участии выборах: Надо обязательно сходить и проголосовать

фото: официальный портал "Единой России" Депутат ГД Марат Нуриев во второй половине дня побывал в ситуационном центре ЕДГ-2026, открытом на базе Татарстанского регионального отделения партии.

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