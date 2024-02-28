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Песков ответил на угрозы Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград

Песков ответил на угрозы Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград

РИА Новости/Виталий Невар Продвижение НАТО в сторону РФ и враждебная риторика стран Североатлантического альянса – это повод для принятия дополнительных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Литву не жалко...
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22 час.
Константин Самарин
Чем ничтожнее Моська, тем истеричнее она заливается лаем, даже не понимая, что в случае заслуженного пинка, ни кто не станет ее защищать, даже при заверениях в поддаржке.
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21 час.

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