Песков ответил на угрозы Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград

РИА Новости/Виталий Невар Продвижение НАТО в сторону РФ и враждебная риторика стран Североатлантического альянса – это повод для принятия дополнительных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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