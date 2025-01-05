Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернутся морозы

Потепление, которое прорвётся в Центральную Россию на Рождество, будет достаточно длительным. Лишь в середине января его сменит мощное арктическое вторжениеСиноптики Центра погоды «Фобос» рассказали, когда зимние морозы вернутся в Центральную Россию.
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