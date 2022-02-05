Аргументы недели

97 571 подписчик

В Минздраве Подмосквья сообщили, что младших медсестёр в Коломне агитировал провести голодовку профсоюз

В Минздраве Подмосквья сообщили, что младших медсестёр в Коломне агитировал провести голодовку профсоюз

Младших медсестёр в Коломенском перинатальном центре координирует профсоюз «Действие», представители которого и агитируют их в проведении голодовки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх