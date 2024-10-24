Свиридова и Власова удивили жюри своим вокалом в «Битве поколений» на МУЗ-ТВ

Новый выпуск популярного шоу выйдет в субботу, 26 октября. Алена Свиридова и Ева Власова пресс-служба МУЗ-ТВВ эту субботу, 26 октября в 17:00, на телеканале МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск «Битвы поколений» – масштабного шоу, собравшего на одной сцене топ-артистов двух разных эпох.