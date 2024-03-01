Российский командир группы назвал уничтоживший Abrams в зоне СВО снаряд

Офицер 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Коловрат, под командованием которого был уничтожен первый в зоне специальной военной операции (СВО) поставленный США Украине танк Abrams в беседе с Лентой.
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